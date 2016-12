Marina Ruy Barbosa finaliza o ano de bem com o corpo, a vida e os sentimentos

Em 29 de dezembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

A atriz Marina Ruy Barbosa não tem do que reclamar. De folga do trabalho, a atriz foi até Fernando de Noronha curtir as festas de foinal de ano ao lado do namorado, o piloto Xandinho Negrão. No Instagram, a beldade postou fotos mostrando a boa forma em momentos de intimidade com o escolhido. “Tá ruim a vida”, brincou.

