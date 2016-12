Previsões apontam chuvas rápidas e intensas seguidas de chuvas fracas

Por: O Liberal

Em 31 de dezembro, 2016 - 10h52 - Pará

O tempo instável será uma marca em todo o Estado, neste final de semana, segundo a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), devido à formação de aglomerados de nuvens, com possibilidades de chuvas rápidas e intensas, seguidas de chuvas fracas. A formação de cumulos nimbus, nuvens que favorecem raios e trovoadas, terá maior intensidade no sudoeste do Pará, Transamazônica e Baixo e Médio Tocantins. A temperatura deve cair, com máxima no litoral entre 29°C (graus Celsius) e 31°C e mínima de 23°C a 25°C.

Segundo o coordenador do Inmet, Raimundo Abreu de Souza, os pulsos da Zona de Convergência Intertropical podem intensificar as chuvas na região litorânea. “As condições oceânicas e atmosféricas favorecem a instabilidade e todo o Pará e está favorável à intensificação das chuvas nos primeiros 15 dias de janeiro. O Oceano Pacífico Leste está com temperatura da superfície neutra, ou seja, dentro da normalidade em relação ao fenômeno El Niño. Na última quarta, 28, a Zona de Convergência Intertropical estava localizada em torno de 4º de latitude no Oceano Atlântico Norte. A Zona é uma faixa de nuvens que se forma em cinturão envolvendo o planeta Terra trazendo chuvas pesadas, condições de tempo com muitas nuvens e chuvas frequentes inclusive com raios e trovoadas. Por isso, concluímos que o tempo fica instável todos os dias”, esclareceu.

Na Região Metropolitana de Belém o sábado e o domingo serão de céu nublado com períodos curtos de sol pela manhã. À tarde aumentam as nuvens e o céu fica de nublado a encoberto com chuvas à tarde para início da noite. “Haverá poucas horas de sol e predomínio do céu com sol entre nuvens. As chuvas fracas devem acontecer à tarde e início da noite, mas é possível que não aconteçam chuvas no romper do ano, na madrugada de sábado para domingo”, afirmou. Para quem ficar em Belém e praias dos arredores não haverá grandes modificações em relação ao tempo dos últimos dias. Na RMB a temperatura máxima fica entre 30 e 33 e mínima de 22 a 24ºC.

Ainda segundo o meteorologista, no litoral haverá aumento na umidade e chuvas da tarde para a noite, culminando em condições de tempo com maiores índices pluviométricos neste domingo e na segunda-feira, 02. “A previsão é de céu encoberto a nublado com chuvas todos os dias e poucas horas de sol”, acrescentou.

Nessa região, a tendência é acontecer distribuição da precipitação até 72 horas. “Chuvas em maioria com forte intensidade alternando-se com chuvas fracas e chuvisco. É muito provável que na noite deste sábado aconteçam chuvas na madrugada na maior parte da região litorânea. No entanto, no decorrer dos dias, existem diferenças sobre os pontos com maiores volumes acumulados de precipitação”, explicou.

Situação semelhante deve ocorrer em Cametá, Tucuruí, Abaetetuba e municípios dos arredores, localizados no Baixo Tocantins, além da região da Transamazônica, como Placas, Uruará, Altamira e municípios circunvizinhos.

No oeste do Pará há previsão de chuvas em Itaituba, Novo Progresso, Monte Alegre, Óbidos, Almeirim e Santarém. Nos demais municípios a previsão é de céu nublado a encoberto com chuvas em todos os dias. O domingo pode amanhecer com chuvas. A temperatura máxima fica de 29ºC a 33ºC e a mínima de 22ºC a 24ºC. No sul do Pará a máxima varia entre 32ºC e 35ºC e a mínima de 22ºC a 24ºC, em Conceição do Araguaia, Redenção e São Félix do Xingu.