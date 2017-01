A previsão é que o presidente embarque para Portugal no início da tarde de segunda-feira (9)

Por: Agência Brasil

Em 08 de janeiro, 2017 - 17h13 - Brasil

O presidente Michel Temer viaja a Lisboa para participar, na terça-feira (10), do funeral do ex-presidente de Portugal, Mário Soares. Uma das maiores personalidades política de Portugal, Soares morreu ontem (7), aos 92 anos, após mais de 20 dias de internação. Temer divulgou nota de pesar pela morte do ex-presidente e registrou que o mundo perdeu “um estadista” e “um defensor da democracia e da liberdade”.

A previsão é que o presidente embarque para Portugal no início da tarde de segunda-feira (9). Em nota, Temer disse ainda ter recebido com tristeza a notícia da morte de Soares e afirmou que ele foi “ figura-chave do Portugal moderno” e “amigo do Brasil”.

O governo português decretou luto oficial de três dias, a contar a partir de amanhã (9), pela morte de Mário Soares. Lisboa vai receber cerimônias fúnebres de Soares nestas segunda e terça-feiras, que incluirão um velório aberto ao público no Mosteiro de São Jerônimo.

Biografia

Mário Soares é considerado por muitos um dos grandes nomes da democracia em Portugal. Foi advogado, fundou o Partido Socialista, lutou contra a ditadura de Salazar, foi preso e exilou-se em Paris. Voltou ao país após a Revolução dos Cravos, movimento que derrubou a ditadura. Conduziu Portugal no processo de adesão à União Europeia, entre outros feitos. De volta a Portugal, foi ministro dos Negócios Estrangeiros, primeiro-ministro e presidente da República.