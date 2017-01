Ministro da Justiça seguiu na tarde de hoje para Manaus

Por: O Globo

Em 02 de janeiro, 2017

Brasília - O presidente Michel Temer conversou nesta segunda-feira com o governador do Amazonas, José Melo (Pros), sobre a guerra de facções no presídio de Manaus, que resultou na morte de 56 detentos. No telefonema, Temer disse ao governador que a União está à disposição para qualquer ajuda que seja necessária. Ele informou que está acompanhando a situação e que delegou a missão de monitorar pessoalmente o caso ao ministro da Justiça, Alexandre de Moraes. O ministro seguiu na tarde de hoje para Manaus.

Na semana passada, o governo federal liberou R$ 1,2 bilhão do Fundo Penitenciário Nacional para que os estados invistam em novas instalações e melhorias nos presídios. Para o Amazonas foram liberados R$ 44 milhões. Uma fonte do governo disse que Temer já havia sido informado, no fim do ano passado, sobre os problemas que o inchaço das cadeias estava gerando, com possíveis guerras entre facções.

- O problema já estava mapeado. Não fomos totalmente pegos de surpresa, o que não esperávamos era uma guerra de facções com esse grande número de mortos -comentou um auxiliar presidencial.

Pela manhã, o ministro da Justiça divulgou nota colocando-se à disposição do governo do Amazonas para auxiliar no que for preciso. Segundo a nota, a ajuda poderá ser inclusive para eventuais transferências para presídios federais e envio da Força Nacional.