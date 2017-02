Comitê de Política Monetária (Copom) se reúne esta semana Leia mais sobre esse assunto em http://oglobo.globo.com/economia/temer-diz-que-juros-vao-c

Por: O Globo

Em 20 de fevereiro, 2017 - 13h41 - Economia

SÃO PAULO - Em semana de reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, o presidente Michel Temer afirmou nesta segunda-feira que os juros continuarão a cair de forma responsável com a queda que vem sendo registrada na inflação, ao participar de lançamento de plano de desburocratização agrícola em São Paulo.

Em discurso, o presidente fez a avaliação de que a confiança na economia está sendo restabelecida e reconheceu que as discussões em torno da reforma da Previdência, enviada pelo governo ao Congresso, serão intensas.

Ele também disse que o próximo passo do Executivo é encaminhar uma proposta de simplificação tributária e sinalizou com a possibilidade de ajudar o Legislativo com a reforma política.