NAÇÕES UNIDAS - Presidente abriu Assembleia Geral diante de líderes mundiais nos EUA

Em 21 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

Em seu discurso de abertura da Assembleia-Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), o presidente Michel Temer defendeu a legitimidade de seu governo e disse que o processo de impeachment no Brasil respeitou a "ordem constitucional". Falando a líderes de vários países do mundo ontem, ele afirmou que o Brasil passa por um processo de "depuração de seu sistema político" e tem um compromisso "inegociável" com a democracia.