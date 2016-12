BALANÇO: Presidente quer acelerar mudança no sistema que tramita no Congresso

Por: Brasília (DF): Agência Estado

Em 30 de dezembro, 2016 - 06h00 - Poder

Em pronunciamento de fim de ano no Palácio do Planalto, o presidente Michel Temer fez ontem um balanço das medidas que colocou em prática desde que assumiu o governo, em maio, e afirmou que vai trabalhar para que a aprovação das chamadas reformas estruturais seja a grande marca da sua gestão. Entre elas, Temer citou as mudanças no sistema político, que avançam em ritmo lento no Congresso. "Nós não vamos parar. Este governo há de ser um governo reformista, um governo das reformas", disse o presidente.

Em abril, antes de assumir o cargo, Temer chegou a se comprometer com aliados e com a então oposição à presidente cassada Dilma Rousseff em encampar uma proposta que previa o fim da reeleição. O objetivo foi sinalizar que o peemedebista não tinha a intenção de disputar a Presidência em 2018, o que foi reafirmado após ele assumir o cargo.