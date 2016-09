Concessões - Presidente está em Nova York para tentar trazer recursos ao Brasil

Em 19 de setembro, 2016 - 06h00 - Poder

Em sua primeira visita aos Estados Unidos como presidente da República, Michel Temer vai tentar atrair investidores interessados na área de infraestrutura no Brasil. O presidente chegou ontem a Nova York, mas o périplo com o setor privado começa na quarta-feira. Temer, o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, e o secretário executivo do Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), Wellington Moreira Franco, vão se encontrar com investidores para tentar atrair recursos, principalmente para financiar o programa.