Criticado na semana passada, presidente diz que facções são “regra fora do Estado”

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Polícia

Depois de considerar um “acidente pavoroso” o massacre em um complexo penitenciário de Manaus, o presidente Michel Temer (PMDB) disse ontem, que o Primeiro Comando da Capital (PCC) e a Família do Norte (FDN) promoveram uma “pavorosa matança” em presídios, baseada em “códigos próprios”. A fala do presidente Michel Temer foi feita na abertura da reunião do núcleo de infraestrutura no Palácio do Planalto, em Brasília.