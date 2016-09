Plataforma tecnológica possibilita visão das procissões no brasil e no mundo em ângulo privilegiado

Em 02 de setembro, 2016 - 01h30 - Gerais

Internautas de qualquer lugar do mundo poderão acompanhar nas redes sociais, ao vivo e em um ângulo de 360º, as procissões da Trasladação e do Círio de um ponto privilegiado, a esquina da avenida Presidente Vargas com a rua Carlos Gomes. Esta será uma inovação do Banco da Amazônia, que também promoverá ações beneficentes e culturais durante o Círio de Nazaré. A instituição apresentou a programação alusiva à festividade nazarena em um almoço, ontem, com representantes de veículos de comunicação e da diretoria da Festa.

A campanha do Banco tem um slogan que reforça o tema oficial do Círio: “Salve Rainha, mãe de misericórdia”. Ao todo, 25 peregrinações da imagem de Nossa Senhora de Nazaré serão realizadas nas unidades da instituição na Região Metropolitana de Belém e a primeira ocorreu na quarta-feira, na agência de Castanhal.

