Mailon Vidal, treinador de Frankenstein, rebateu site do UFC, garantindo que o lutador está pronto para a luta

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 17h32 - Artes Marciais

O período de preparação para uma luta profissional de MMA gira em torno de quatro a seis meses. No entanto, o pernambucano Luis Henrique Frankenstein - que adotou o Pará como estado - terá de enfrentar Jordan Johnson pelos meio-pesados do UFC Denver após cerca de um mês de intervalo em relação a sua última luta.

Diante disso, o site do UFC noticiou a luta tratando que seria 'de última hora' para Frankenstein. O treinador dele, o paraense Mailon Vidal, não gostou e retrucou: 'Em cima da hora? Pouco tempo? Loucura? Tanto faz! Esse é o nosso trabalho e somos pagos para isso (lutar)'.

A luta entre Frankenstein e Jordan será no dia 28 de janeiro, em Denver. Este será o primeiro combate do pernambucano de alma paraense após uma derrota. O revés único da carreira do lutador foi no dia 17 de dezembro de 20016 para Paul Craig, por submissão, no UFC on Fox 22.