Em 17 de fevereiro, 2017 - 16h39 - Parazão

A espera pela estreia do atacante argentino, Nano Krieger, com a camisa do Remo está próximo do fim. O técnico Josué Teixeira tratou as chances de o jogador fazer seu primeiro jogo pelo clube neste domingo como 'muito real'. O adversário será o Paragominas, às 16h deste domingo (19), no Mangueirão, em Belém, pela quinta rodada do primeiro turno do campeonato paraense.

Nano Krieger, de 22 anos, está em Belém desde o dia 17 de dezembro de 2016 e, além da demora na regularização da sua transferência do Huracan (ARG) para o Remo, o jogador ainda passou por um treinamento específico para a redução de 11 quilos. 'Ele está pronto para jogar e tem uma possibilidade real de estrear no domingo', falou Josué.

O jogador foi relacionado no Re-Pa e também contra o Brusque (SC), 'mas não entrou nas partidas porque não tinha panorama para isso. As substituições táticas que pude fazer foram para buscar características diferentes das que ele possui', explicou o técnico remista, que não deixou claro se Nano entrará como titular.

Contra o Paragominas, o Remo ainda terá os retornos do meia Flamel e do lateral esquerdo Jackinha. Os volantes Renan Silva e Elizeu estão em tratamento e também devem ganhar condição de jogo. O Leão deve enfrentar o Jacaré com André Luís; Léo Rosa, Henrique (Zé Antônio), Igor João e Jackinha; Renan Silva (Elizeu), Tsunami, Marquinhos e Flamel; Edgar e Val Barreto (Nano Krieger).