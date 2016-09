O treinador afirmou que a decisão foi conjunta e que ainda está no clube porque é seu desejo.

Em 16 de setembro, 2016

O técnico Diego Simeone confirmou que reduziu o seu tempo de contrato com o Atlético Madrid de 2020 para 2018. A notícia foi dada pelos jornais espanhóis "AS" e "Marca" na quinta-feira e ganhou repercussão internacional. Na coletiva de imprensa, após o treino desta sexta-feira, o treinador afirmou que a decisão foi conjunta e que ainda está no clube porque é seu desejo.

– Essa informação é verdadeira. Decidimos assim e nada impede que voltemos a renovar quando terminar este contrato. Estou aqui porque quero. Se há quatro anos e meio decidi manter esta ligação é porque sinto o clube. Me guio pelo coração e pela cabeça, e não vou mudar aos 46 anos – afirmou.

O argentino, que foi procurado para treinar o Inter de Milão e o Milan, além da seleção da Argentina, não revelou os motivos que levaram as partes a reduzirem a ligação:

- É necessário para podermos fazer o que acreditamos ser o mais justo. Entendemos que é uma situação importante para todos. O que se assina nos contratos é privado. Daqui a dois anos, podemos voltar a renovar. Veremos se nessa altura me querem manter – afirmou.