Saguão de entrada, a plateia e o camarim são os lugares disponibilizados pelo teatro.

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 16 de fevereiro, 2017 - 16h53 - Entretenimento

O Instituto de Ciências da Arte (ICA), por meio da Escola de Teatro e Dança (ETDUFPA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), abriu as inscrições para solicitação de uso das instalações do Teatro Universitário Cláudio Barradas (TUCB). Os interessados devem solicitar a utilização do espaço presencialmente, por meio do preenchimento do formulário na sala da administração do Teatro, das 9h às 12h e das 14h30 às 17h. As respostas serão dadas até uma semana após o protocolo de solicitação, por e-mail ou presencialmente na administração do Teatro.

As instalações que podem ser utilizadas são o saguão de entrada; a plateia, que tem capacidade máxima de 150 cadeiras; e o camarim. O uso deve ser agendado no período de 13 de fevereiro a 20 de dezembro de 2017, conforme o Edital Nº 01/2017. Não serão aceitas as solicitações de uso cuja instrução não estiver de acordo com o estabelecido no documento.

É necessário entregar o ofício de solicitação de pauta, com sinopse, gênero, datas, projeto de apresentação com justificativa, objetivo geral, objetivos específicos, plano de mídia, ficha técnica, planos de palco, luz e som.

Os solicitantes que obtiverem o deferimento de suas pautas deverão comparecer à coordenação do Teatro Universitário para declaração de ciência e concordância expressa com os critérios do Edital.

Na assinatura do contrato, o proponente fará pagamento de 50% do valor total da locação e o restante do pagamento deverá ser pago em sete dias úteis, antes da primeira apresentação da temporada da pauta.

O recolhimento da taxa de locação será feito em favor do Teatro Universitário Cláudio Barradas, por meio de Guia de Recolhimento da União (GRU Simples), disponível na internet. Após preenchimento e impressão, a GRU deverá ser paga em qualquer agência do Banco do Brasil.