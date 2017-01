Atrações vão de espetáculo sobre a Cabanagem a show no Museu do Estado

Em 12 de janeiro, 2017 - 06h00 - Magazine

No clima festivo dos 401 anos de Belém, a cidade recorda o seu passado de glórias com apresentações de páginas de sua história, como o espetáculo teatral “Cabanos - Uma Viagem no Tempo”, que volta aos palcos paraenses hoje, no Teatro Margarita Schivasappa, pretende mostrar ao público as raízes do povo paraense, através da página mais importante da sua História - a Revolução Cabana. O espetáculo fica em cartaz até amanhã.