Além do Teatrinho, o público contará com o momento EcoZoo, que mostra curiosidades a respeito da fauna

Por: Redação ORM News com informações de assessoria

Em 04 de fevereiro, 2017 - 07h46 - Entretenimento

O projeto Teatrinho do Mangal será realizado neste domingo, 5, às 9h30, no entorno do Memorial Amazônico da Navegação, no Mangal das Garças, em Belém. A história “A primavera da lagarta”, da escritora Ruth Rocha, será contadapela atriz Marluce Araújo.

A atriz mostrará ao público a divertida história das fases de uma lagarta, que por ser muito comilona, e quase acabar com todas as folhas da floresta, começou a incomodar os outros moradores do lugar. A formiga, o louva-a-deus, o camaleão e o caracol decidem acabar com a comilança, mas quando percebem a lagarta havia desaparecido.

Antes do Teatrinho, as crianças contarão com o momento EcoZoo, que levará para próximo da plateia diversas espécies de borboletas, em suas variadas fases de vida. Adultos e crianças poderão ampliar seus conhecimentos sobre espécies da fauna preservados no Mangal das Garças.

O projeto Teatrinho do Mangal é realizado sempre no 1º e 3º domingo de cada mês.