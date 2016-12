A família trafegava em uma bicicleta quando foi atingida pelo carro

Por: O Liberal

Em 26 de dezembro, 2016 - 12h06 - Polícia

Quatro pessoas de uma mesma família foram atropeladas por um táxi ontem (25) à noite no bairro da Marambaia, em Belém. Um garoto de sete anos não resistiu e morreu dentro da ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), após várias tentativas de reanimação feitas pelos médicos e socorristas. As outras três vítimas - pai, mãe e filho mais velho - ficaram feridas e foram encaminhadas para o hospital. A família trafegava em uma bicicleta quando foi atingida pelo carro. O taxista fugiu do local do acidente, alegando que se apresentaria na unidade policial do bairro. Ainda não se sabe as circunstâncias exatas do atropelamento, mas segundo informações de testemunhas (que ainda serão verificadas), tanto o condutor do carro quanto o ciclista apresentavam sinais de embriaguez.

O acidente ocorreu por volta das 19h30 na avenida Pedro Álvares Cabral, entre as avenidas Júlio César e Rodolfo Chermont, sentido Entroncamento. O pai conduzia a bicicleta, levando a companheira e os dois filhos (sete e nove anos, aproximadamente), no momento em que o táxi Pálio de placas QEB-2852 os atingiu. Algumas pessoas disseram que o ciclista atravessava a pista quando a bicicleta da família foi colhida pelo táxi. Entretanto, também surgiu a versão de que a bicicleta seguia próximo ao meio-fio, e que o taxista estaria fazendo ziguezague na avenida, resultando na colisão. Testemunhas relataram que o taxista tentou fugir após o atropelamento. “Ele tentou fugir no carro, mas não deixamos ele tirar o veículo do lugar”, afirmou um senhor, que não se identificou. Ainda assim, o condutor foi embora e disse que se apresentaria na Seccional Urbana da Marambaia.

DESESPERO

Os nomes das vítimas ainda não tinham sido confirmados até o fechamento desta edição. Patrícia Siqueira, moradora das proximidades, contou que desceu do ônibus e se deparou com as vítimas gravemente feridas, no chão. De acordo com ela, a mãe apresentava fratura na perna e ferimentos no rosto, o pai também tinha muitas escoriações no rosto e o filho mais velho, de aproximadamente nove anos, teve o braço quebrado. “Já o garoto menor não tinha ferimentos externos, mas ele era o caso mais grave, porque provavelmente teve danos internos”, opinou.

Um médico que passava pelo local em seu carro particular parou para ajudar logo após o atropelamento. Ambulâncias do Samu chegaram após poucos minutos e socorreram as quatro vítimas. Pai, mãe e filho mais velho foram levados para o Hospital Pronto Socorro Municipal (HPSM) do Umarizal. Já o filho mais novo foi colocado em outra ambulância e ali mesmo os médicos começaram as tentativas de reanimação. Médicos e socorristas se revezaram durante aproximadamente 45 minutos fazendo massagem cardíaca no menino, mas ele não resistiu e faleceu.

As pessoas que estavam acompanhando o esforço dos médicos receberam a notícia com tristeza, mas parabenizaram os profissionais. “Esse é um Natal muito triste pra todos nós, porque uma criança morreu sem ter culpa de nada. Ficamos todos torcendo pelo garotinho e vimos o quanto os médicos se esforçaram”, disse uma mulher.