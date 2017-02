Marca escura no corpo de Marina deixa Tiago intrigado

Em 08 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Tiago (Humberto Carrão) descobrirá que Marina (Alice Wegmann) não tem a tatuagem de um trevo como Isabela (Alice Wegmann) em “A lei do amor” (Globo/TV Liberal). Nos próximos capítulos da novela de Maria Adelaide Amaral e Vincent Villari, a massagista irá atrás do empresário numa feira têxtil em Curitiba. As informações foram divulgadas pela jornalista Patricia Kogut, colunista de “O Globo”.

Ao encontrá-la, Tiago pedirá para a jovem ir embora, mas ela insistirá e os dois transarão. Depois do sexo, Marina tomará um banho.

