Foto da ex-BBB foi feita para campanha de verão 2017

Em 21 de setembro, 2016 - 01h30 - Gata do Dia

Tatiele Polyana voltou a chamar atenção na web ao aparecer de biquíni em uma foto postada pelo fotógrafo Davi Borges em seu perfil do Instagram ontem. A ex-BBB posou sexy e exibiu a barriga chapada e as pernas torneadas no clique.

O profissional já havia divulgado outras imagens do ensaio em que ela aparece com biquíni de estampa de oncinha. A ex-BBB também fotografou com uma peça colorida, feita de crochê e chamou a atenção pelo corpo sarado. A boa forma é resultado de uma rotina de exercícios feitos por Tatiele. Ela compartilhou uma imagem em seu Instagram, em que aparece com roupa de academia, exibindo o tanquinho.

