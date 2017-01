Cantora sofreu ataques após a morte do filho, e prestou queixa nesta terça, 10, no Rio. 'Ela está muito abalada', disse o advogado da funkeira ao EGO

Por: Ego

Em 10 de janeiro, 2017 - 09h17 - Celebridades

Tati Quebra Barraco chegou à Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática (DRCI), no Rio, nesta terça-feira, 10, por volta de 9h30, para registrar queixa contra as ofensas racistas e os discursos de ódio recebidos em suas redes sociais após a morte de seu filho, Yuri. O jovem de 19 anos foi morto a tiros durante uma operação da Polícia Militar, em dezembro, na Cidade de Deus, Zona Oeste da capital fluminense.

A funkeira não quis falar com a imprensa, mas seu advogado, Jairo Magalhães, conversou rapidamente com o EGO. "A queixa é tanto sobre as ofensas na web como pela foto do Yuri morto que saiu na internet. É um absurdo que em pleno século XXI alguém seja vítima de algo do tipo. Ela ficou muito abalada. Esperamos que as pessoas envolvidas sejam punidas e responsabilizadas", afirmou ele.

Além dos comentários racistas que recebeu na web, a cantora também se revoltou com a foto de Yuri morto, que circulou na internet e repercutiu até no exterior. Em entrevista recente com o EGO, a artista falou que iria lutar contra o preconceito.

Entenda o caso

Yuri Lourenço da Silva, de 19 anos, filho da funkeira Tati Quebra Barraco morreu no dia 11 de dezembro de 2016, após uma operação da polícia militar realizada na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. Em seu perfil oficial no Twitter, a funkeira lamentou a morte do rapaz em desabafo emocionado. "Essa dor nunca irá cicatrizar", escreveu a cantora na ocasião.