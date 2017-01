Funkeira foi vítima de discurso de ódio depois que o filho morreu no início de dezembro

A funkeira Tati Quebra Barraco prestará queixa, na próxima terça-feira, por racismo e discurso de ódio manifestado em suas redes sociais após a morte de seu filho, Yuri Lourenço da Silva, no ínicio de dezembro, na Cidade de Deus, Zona Oeste do Rio. O registro será feito na Delegacia de Repressão aos Crimes de Informática.

Na ocasião, Tati Quebra Barraco também se pronunciará sobre o processo que irá mover contra o Estado do Rio em decorrência das circunstâncias em que Yuri foi morto, durante uma operação da Polícia Militar na comunidade.

Entenda o caso

Yuri Lourenço da Silva foi morto durante operação da polícia no dia 11 de dezembro. De acordo com parentes do rapaz, de 19 anos, ele foi baleado no rosto pouco depois de 1h. O jovem chegou a ser socorrido para o Hospital Lourenço Jorge, na Barra da Tijuca, também na Zona Oeste, mas não resistiu. A família acusa policiais militares da UPP local de terem disparado contra o jovem.

O assunto ganhou as redes sociais quando a cantora fez uma postagem em sua página no Twitter. "A PM tirou um pedaço de mim que jamais será preenchido A pm matou o meu filho Essa dor nunca irá se cicatrizar". Tati tomou conhecimento da morte do filho durante um show em Belo Horizonte.