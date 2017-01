O animal vai permanecer na universidade para recuperação e nutrição nesse período pós-cirúrgico

A tartaruga que foi resgatada pelo Corpo de Bombeiro no dia 7 de janeiro, em Ajuruteua, e em seguida encaminhada para a Universidade Federal Rural da Amazônia através do projeto Bioma (Grupo de Pesquisa em Biologia e Conservação de Mamíferos Aquáticos da Amazônia) passou hoje, 16, por cirurgia para amputação de uma das nadadeiras.

A tartaruga mede cerca de 90cm e pesa 34kg. A equipe de cirurgiões da universidade precisou fazer a extração do membro do animal, que apresentou osteomielite (inflamação no osso).