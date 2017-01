O animal que mede cerca de um metro foi encontrado ontem por moradores de Cotijuba

Por: Redação ORM News

Em 13 de janeiro, 2017 - 16h19 - Pará

A tartaruga marinha gigante que foi resgatada ontem por moradores na Ilha de Cotijuba, em Belém, foi solta na noite do mesmo dia, na baía do Marajó, no nordeste do Pará.

De acordo com o Ibama, o animal, que possui aproximadamente 1,20 m de comprimento e pesa 150 quilos, foi deixado próximo da praia de São Francisco.

Alguns moradores da Ilha de Cotijuba acionaram o Batalhão de Policiamento Ambiental (BPA) da PM na tarde de ontem após a tartaruga ser encontrada encalhada e com ferimentos. O resgate foi realizado por homens da BPA, uma veterinária, Corpo de Bombeiros e moradores da ilha.

Ainda segundo o Ibama, a decisão em devolver a tartaruga no mesmo dia foi analisada após perceberem que os ferimentos não eram graves e a intensa agitação do animal. Além disso, os agentes resolveram aproveitar a maré que estava cheia.