Animal foi resgatado por uma equipe do Batalhão de Polícia Ambiental e recebeu os primeiros cuidados

Por: Redação ORM News

Em 12 de janeiro, 2017 - 19h25 - Belém

Uma tartaruga marinha, de quase um metro, foi encontrada por moradores da ilha de Cotijuba, no igarapé do Piri, na tarde desta quinta-feira (12). Policiais Militares foram acionados para atender a ocorrência e deixaram o animal marinho dentro de uma caminhonete, utilizando água para mantê-lo hidratado.

O animal foi conduzido até a sede do Batalhão de Polícia Ambiental de Cotijuba, enquanto aguardava a remoção para a Belém. Uma equipe de policiamento ambiental e um veterinário foram enviados para a ilha no final da tarde de hoje para avaliar o animal marinho, que ficou encalhado no igarapé.