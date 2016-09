Animal faz parte de espécie ameaçada de extinção

Por: Redação ORM News

Em 16 de setembro, 2016 - 16h17 - Pará

Uma tartaruga marinha de aproximadamente seis quilos foi devolvida à natureza por uma equipe do Instituto de Desenvolvimento Florestal e da Biodiversidade do Estado do Pará (Ideflor-bio) em Algodoal, nordeste do Estado. O quelônio, uma tartaruga-verde, é de uma espécie ameaçada de extinção e é considerado de natureza vulnerável no país.

O animal foi devolvido ao mar na área de proteção ambiental de Algodoal, após ter sido mantido em um curral de propriedade de um parceiro do instituto. A tartaruga foi atendida por técnicos do instituto antes de voltar à natureza.

A tartaruga-verde costuma aparecer em mares tropicais e subtropicais, além de águas costeiras e ao redor de ilhas.