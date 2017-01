Entra em vigor cobrança de passagem de ônibus com alta de 14%

Entrou hoje em vigor o novo valor da passagem de ônibus urbano em Belém, que subiu para de R$ 3,10. A nova tarifa foi autorizada pela Prefeitura de Belém na última terça-feira e a aprovação estava prevista para sair na edição de hoje do Diário Oficial do Município de Belém. Ainda ontem, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) informou, em nota: “A nova tarifa no valor de R$ 3,10, autorizada pela Prefeitura, será cobrada a partir da meia-noite desta quarta-feira, dia 18, em toda a região metropolitana da capital”.

