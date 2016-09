Volante Jardson Sapé teria uma irregularidade na assinatura do contrato com o Botafogo da Paraíba

Por: Redação ORM News

Em 19 de setembro, 2016 - 15h32 - Série C

Existe uma possibilidade de sobrevida para o Remo na Série C do campeonato brasileiro. Eliminado no último domingo (18) diante de mais de 33 mil pessoas no Mangueirão, o Leão vislumbra a possibilidade de retornar à competição por conta de uma suposta irregularidade do volante Jardson Sapé, do Botafogo da Paraíba.

A denúncia teria partido de um contato do presidente do ASA, Bruno Euclides, com o amigo e presidente do América de Natal, Beto Santos. Na conversa, Euclides alertou para uma provável irregularidade na assinatura do contrato de Sapé pelo Botafogo da Paraíba. O documento teria sido reconhecido apenas por um dirigente que não tem credenciamento junto à CBF (Confederação Brasileira de Futebol). Tal documento não teria assinaturas do presidente e nem do vice do Belo.

Caso a problemática seja confirmada e aceita pelo STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva), o Botafogo da Paraíba perderia o dobro dos pontos que venceu com Sapé em campo, ou seja, 18 pontos. Isto porque o volante jogou oito jogos pela equipe neste ano de 2016. A perda dessa quantidade de pontos derrubaria a equipe da 3ª para a última colocação do grupo A. Desta forma, o Remo entraria no G4 e o América deixaria a zona de rebaixamento.

Além do presidente do Mecão, o mandatário do Remo, André Cavalcante, também foi ao Rio de Janeiro para verificar se existe tal irregularidade. Se o caso for confirmado, não será o primeiro desta Terceirona. Isto porque o Mogi Mirim foi penalizado pelo STJD com a perda de quatro pontos por irregularidades com o jogador Henrique Mota. A punição, porém, manteve o time na Série C, sem interferir, portanto, nas zonas de rebaixamento e de acesso.