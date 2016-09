Feirante se rende às investidas do publicitário depois de muita diversão

Beto (João Baldasserini) está fazendo de tudo para conquistar Tancinha (Mariana Ximenes). Depois de se oferecer para ajudar a feirante a montar a cantina italiana com Francesca (Marisa Orth), o publicitário leva a jovem a um parquinho infantil num shopping, e a diversão rola solta!

Com um sorrisão estampado no rosto, Tancinha brinca dizendo que Beto nem parece adulto, e ele concorda. "Sou uma criança grande mesmo. Às vezes sou inconsequente... Cometo erros, enfio o pé pelas mãos, mas sou do bem... E cê se diverte comigo, porque no fundo cêtambém é uma criançona", diz o publicitário.

Aproveitando o momento feliz, o publicitário tenta se aproximar outra vez, no meio da brincadeira: "Chega! Não é possível que cê não queira". A feirante se diverte com a aproximação do rapaz e não hesita. No clima, Tancinha e Beto finalmente se beijam pra valer!!!

Owwwn, está tendo #Betancinha!