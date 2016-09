Feirante é convencida por Beto após ele dizer que ela e Francesca podem conquistar a clientela do complexo gastronômico e cultural da família Abdala

Em 02 de setembro, 2016 - 14h09 - Novelas

Tancinha (Mariana Ximenes) e Francesca (Marisa Orth) decidiram montar uma cantina italiana. Com a ajuda de Beto (João Baldasserini) e Rodrigo (Paulo Tiefenthaler), as duas fazem o orçamento com o contador, que sugere um local para abrir o negócio.

Mãe e filha aceitam visitar o lugar, mas têm uma surpresa ao se darem conta que fica bem em frente ao Grand Bazzar - complexo gastronômico e cultural da família Abdala. "Madonna Mia... Vim atrás no carro e nem percebi que a gente tava a caminho do inferno!", diz Francesca.

Mas Beto tenta convencê-las, falando que elas podem aproveitar a clientela do Grand Bazzar. Ao ouvir o argumento do publicitário, Tancinha se anima e decide pelas duas: "Quer saber? Não tem melhor ponto que esse na cidade... Os Abdala não arruinaram com a vida da gente quando sumiram com o pai? Pois a gente vai dar o troco tomando os cliente deles!".

Ih, gente! Será que Francesca vai aceitar? Não perca a cena prevista para ir ao ar a partir desta sexta-feira, 2/9.