Irmã de Sinhá se anima com convite, que também é para César e João Amaro

Por: GShow

Em 26 de dezembro, 2016 - 17h19 - Novelas

Parece que o plano de Mocinha (Nívea Maria) está cada vez mais perto de dar certo. Encantado pela irmã de Sinhá (Laura Cardoso), Tanaka (Luis Melo) convida a perua - junto com César (Rafael Cardoso) e João Amaro (Rafael Zulu) - para celebrar o Natal ao lado dele e de sua família. Claro que ela se anima na hora!

Mas, peraí... Isso significa que Alice (Giovanna Antonelli) e seu ex estarão ceiando juntos em uma das noites mais importantes do ano? Enquanto o pai da morena corteja a nova vilã do pedaço? Tem tudo para ser, digamos, inusitado!

Acompanhe a cena, que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda, 26/12.