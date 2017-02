Pai e filha concluem que César pode fazer qualquer coisa para pôr a mão nessa grana preta

Por: GShow

Em 20 de fevereiro, 2017 - 17h50 - Novelas

Tanaka (Luis Melo) descobriu que César (Rafael Cardoso) está atrás de seu passado - passado este que envolve muita grana. Então chegou a hora de abrir o jogo com sua maior parceira nessa vida: Alice (Giovanna Antonelli). O japonês vai até a carceragem onde a filha está presa, e ela tenta entender de onde vem o interesse do vilão no passado de seu pai.

O dono da Arraial Pescados explica que o neto de Sinhá (Laura Cardoso) deve estar querendo dar um golpe do baú. A morena não entende muito bem, mas ele continua: "Alice, a minha certidão comprova que sou neto de um americano (...) que deixou a seus herdeiros uma fortuna bilionária em poços de petróleo...".

Os dois então concluem que Alice só poderá ter direito a essa herança se Tanaka morrer e César estiver casado com ela. Que história! Muito cuidado, hein, sêo Tanaka!

Acompanhe a cena que está prevista para ir ao ar em Sol Nascente nesta segunda-feira (20)!