Paraense Radicado no Rio de Janeiro, Silvan Galvão volta à terrinha para lançar seu novo CD em belém e santarém

Em 07 de setembro, 2016 - 01h30 - Show

O segundo álbum do cantor e compositor Silvan Galvão, “Tambores que Cantam” (Ná Music), chega ao público paraense dia 9 (sexta-feira), às 19h, com show no Sesc Boulevard; e dia 14 (quarta-feira), às 19h, na Praça Matriz de Alter do Chão, ambos com entrada franca. O projeto tem patrocínio do Banco da Amazônia, e também ficará disponível para download e streaming no Spotify da gravadora Ná Music, assim como na página do cantor no SoundCloud (www.soundcloud.com/silvan-galv-o).

