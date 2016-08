A piloto recebe informações do caminhoneiro e não esconde interesse: 'Queria era encontrar com ele de novo'

Por: GShow

Em 30 de agosto, 2016 - 13h18 - Novelas

Tamara (Cleo Pires) encontrou Apolo (Malvino Salvador) apenas uma vez, no meio da pista do autódromo, mas foi o suficiente para a piloto ficar interessadíssima nele. Agora, ao receber informações que o ex-piloto foi localizado e passa bem, ela fica aliviada.

"É que todo mundo aqui só falava do sumiço dele... Parece que é muito querido", responde a morena, ao ser questionada se está de olho no rapaz. "O Apolo é meio bruto à primeira vista. Mas é um cara muito bacana", diz André (Giordano Becheleni). "Queria era encontrar com ele de novo. Bruto... Ai, adoro!", fala Tamara, pensando alto.

Imagina só como vai ser esse próximo encontro!!!