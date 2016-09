Sambistas Arlindo Cruz e Arlindo Neto fazem encontro familiar na capital paraense, ao lado de atrações locais: Nosso Tom e Arthur Espíndola

Arlindo Cruz e Arlindo Neto, pai e filho, juntos no mesmo palco. Essa é a proposta do show “2 Arlindos”, que será realizado hoje, a partir das 22 horas, no Pará Clube. Além da presença da dupla o evento contará ainda com o show do grupo Nosso Tom e do cantor Arthur Espíndola.