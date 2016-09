A novela será reapresentada a partir desta segunda-feira, 19, no "Vale a Pena Ver de Novo" e a atriz comemorou em seu perfil no Instagram

Por: EGO

Em 19 de setembro, 2016 - 14h57 - Celebridades

Taís Araújo comemorou o retorno de "Cheias de Charme" à telinha. A novela volta nesta segunda-feira, 19, para a programação da Rede Globo no "Vale a Pena Ver de Novo".

No Instagram, a atriz se mostrou animada com a volta das empreguetes. "Vocês não fazem ideia do quanto eu estou feliz com a volta de Cheias de Charme, gente!!! Essa foi uma das novelas que eu mais amei fazer. Cercada de amigas incríveis, um texto poderoso e tudo isso com música, dança, festa... Reviver tudo isso com vocês vai ser incrível. Quero comentar com vocês no Twitter, viu?! Vamos lá ficar lindas de bonita!", disse ela no post.