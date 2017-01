Artista está em turnê pelo Brasil e se apresenta no Teatro Gasômetro

Por: Portal ORM com informações da assessoria

Em 25 de janeiro, 2017 - 10h47 - Shows

Com um repertório contagiante e variado, o show 'O manifesto da Canção', de Tacy de Campos promete versatilidade em companhia da banda formada pelos músicos Diogo Viola (Guitarra), Pedro Coelho (Baixo) e Maurício Braga (Bateria). Às vésperas de lançar seu primeiro CD, que dá título à apresentação, a artista está em turnê pelo Brasil e se apresenta no Teatro Gasômetro, neste sábado (28), às 20h30. Os ingressos estão à venda nas bilheterias do teatro, na loja Locus ou pela internet.

As faixas 'Sem Ser', 'Eu Não Preciso Ter Ninguém' e 'Pra Você Saber', que já circulam nas principais plataformas digitais, são presença garantida na apresentação e trazem influência do blues, rock, MPB, indie, pop e ritmos dos anos 80.

A curitibana começou a tocar violão aos 15 anos, onde encontrou estímulo para compor suas próprias canções. A artista estudou Canto e Violão Popular no Conservatório de Música da capital paranaense e atualmente estuda Violão Erudito e Teoria Musical na Escola de Música Villa-Lobos, no Rio de Janeiro, onde mora.

O show tem apoio da TV Liberal.