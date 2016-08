Previsão da OMS é que número de fumantes reduza até 2025, mas até lá, tabagismo mata 6 milhões de pessoas anualmente

Redação ORM News

28 de agosto, 2016 - Saúde

Com o objetivo de reforçar o controle do tabagismo, nessa segunda-feira (29), é comemorado o Dia Nacional de Combate ao Fumo. Dados da Organização Mundial de Saúde (OMS) revelam que 30% da população mundial é fumante e mais de seis milhões de pessoas morrem todos os anos vítimas dos efeitos do cigarro no corpo. Nos Estados Unidos, o tabagismo e suas consequências representam um custo de US$ 50 bilhões para a saúde pública.

Os números ainda são preocupantes, mas as perspectivas da OMS para os próximos anos são animadoras: até 2025 a expectativa é que menos de dois em cada 10 cidadãos no mundo fumem diariamente.

Segundo o cardiologista e diretor de Relacionamento com o Mercado do Laboratório Sabin, Anderson Rodrigues, o tabagismo destaca-se como a principal causa evitável de morte nos países desenvolvidos. Além dos malefícios óbvios para quem fuma, pessoas que convivem com fumantes correm sérios perigos. Isso porque a inalação da fumaça sem o filtro do cigarro potencializa o surgimento de doenças cardiovasculares e respiratórias, como asma e pneumonia, e também de câncer de pulmão.

No Brasil, maior exportador mundial de tabaco, 1/3 da população adulta fuma, mas felizmente o número de fumantes está em queda. Se em 2006, 15,6% dos brasileiros fumavam, no ano passado esse índice caiu para 10,8%, segundo dados do Ministério da Saúde. Mas, a meta do governo é chegar a 9,1% de fumantes no país até 2020.

A onda de diminuição do consumo de cigarro é fruto, principalmente, de um movimento global de maior preocupação com o bem estar. Enquanto o consumo de cigarro nas décadas de 1980 e 1990 era visto como sinônimo de poder e independência, nos anos 2000 essa visão começou a mudar. Aliado a tudo isso, pesquisas científicas veiculadas na grande mídia também foram responsáveis por popularizar os malefícios do cigarro.

Benefícios imediatos relacionados à interrupção do consumo de tabaco:

• Após 20 minutos sua pressão sanguínea e a pulsação voltam ao normal;

• Após 2 horas não há mais nicotina no seu sangue;

• Após 8 horas o nível de oxigênio no sangue se normaliza;

• Após 2 dias seu olfato já percebe melhor os cheiros e seu paladar já degusta a comida melhor;

• Após 3 semanas a respiração fica mais fácil e a circulação sanguínea melhora;

• Após 10 anos o risco de desenvolver câncer de pulmão cai à metade;

• Após 20 anos o risco de desenvolver câncer de pulmão será quase igual ao de quem nunca fumou.