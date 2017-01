Atriz e escritora, que além de escrever a novela das sete também atua no teatro, não malha

Por: Ego

Em 06 de janeiro, 2017

Assim que Suzana Pires deu adeus a "A Regra do Jogo" , onde viveu Janete, a atriz emendou como escritora de "Sol Nascente". Nos fins de semana, ela ainda atua no espetáculo "De Perto". Haja fôlego!

Na revista "Páginas da Gávea", que circula na Zona Sul do Rio, Suzana falou um pouco da rotina atribulada que vive.

"Foi-se o tempo em que eu me questionava como era possivel ter tantas atividades ao mesmo tempo, mas hoje encaro como dádiva mesmo. Poder exercer as duas profissões que escolhi pra mim (ou que me escolheram ) é pra poucos. Sou muito grata por isso. Agora, no meio desse turbilhão todo, sempre tem um tempinho pra deixar a cara bonita pro Instagram né?", disse ela para a revista.

Dona de um supercorpo, Suzana garante que quase não malha e que seu shape impecável é fruto da natureza. "Um pouquinho do que se vê nesse corpitcho aqui é providência divina. (Risos). O resto é malhação que eu faço mais ou menos a cada ano bissexto", brinca.

Ela brincou sobre o fato de não ter um relacionamento. "Meu bem, se alguém encontrar meu namorado perdido por aí, manda ele voltar para casa para ver se eu lembro da cara dele."