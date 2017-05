Ananindeua - Talisson Davi de Jesus usou revólver calibre 38 para atirar nos policiais

Em 08 de maio, 2017 - 06h00 - Polícia

Um suspeito morreu e outro ficou ferido durante as ações da Operação Cambraia, de combate ao tráfico de drogas no bairro do Aurá, em Ananindeua, região metropolitana de Belém. As informações foram divulgadas pela Polícia Civil ontem.