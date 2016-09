Homem reagiu a abordagem policial em invasão do distrito e morreu no hospital

Por: Redação ORM News com informações de Bruna Lima (O Liberal)

Em 08 de setembro, 2016 - 16h26 - Polícia

Um homem tido como suspeito de matar a universitária Ingrid Fabiana da Cruz, 21 anos, foi morto após uma troca de tiros com policiais militares em Mosqueiro na manhã desta quinta-feira (8). Eduardo Nascimento Barreirinhas reagiu a uma abordagem policial na invasão Pantanal, no bairro da Vila.

A operação foi montada depois que a polícia recebeu a informação de que o suspeito estaria escondido na invasão. No local, Eduardo foi identificado e reagiu ao receber voz de prisão, trocando tiros com os policiais. O suspeito foi atingido no tórax, sendo levado em seguida ao Hospital de Mosqueiro, onde morreu.

A Polícia Civil não confirmou que o suspeito seja responsável pelo crime contra a jovem universitária. Ontem Eduardo iria até a sede da Divisão de Homicídios, em Belém, para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Após o crime surgiram informações desencontradas a respeito do assassino. O irmão de Eduardo chegou a ser apreendido, mas o rapaz não tinha as mesmas características físicas do homem que atacou a jovem. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do assassino pode entrar em contato por meio do Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e o sigilo é garantido.