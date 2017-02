Catherine Deneuve inspira novo look da atriz em série de TV

Em 18 de fevereiro, 2017 - 01h30 - Show

Diva, loira e lacradora! Susana Vieira prepara sua volta à dramaturgia da Globo com grande estilo. Para dar vida à oportunista Cora, na supersérie que tem o título provisório “Os Dias Eram Assim”, a atriz mudou o visual e adotou um cabelo mais loiro e volumoso, inspirado na atriz francesa Catherine Deneuve. As informações são do Gshow/G1.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.