Helô revela ao amado que está grávida. galerista fica apreensiva com a reação dele.

Em 16 de janeiro, 2017 - 01h30 - Show

Em “A lei do amor” (Globo/TV Liberal), o tratamento que Helô (Cláudia Abreu) vem fazendo para engravidar vai surtir efeito: ela vai dar mais um filho a Pedro (Reynaldo Gianecchini). A galerista deixa escapar sua suspeita para a filha, mas diz que não quer revelar antes de fazer exames. As informações foram divulgadas pela jornalista Carla Bittencourt, colunista do jornal “Extra”.

