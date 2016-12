Lojas permanecem fechadas também nos shopping centers neste domingo

Por: O Liberal

Em 24 de dezembro, 2016 - 12h17 - Belém

Os supermercados de Belém, Ananindeua, Marituba,Benevides e Santa Bárbara funcionam durante este sábado até as 20h, para garantir atendimento a quem vai fazer as compras da ceia de Natal, segundo o Sindicato das Empresas de Supermercados e Autosserviços do Estado do Pará (Sindespa). Neste domingo, os estabelecimentos ficarão fechados, retornando normalmente na segunda-feira. Os shoppings da capital e Região Metropolitana funcionarão em horário especial neste sábado.

O Centro Comercial será aberto neste sábado até às 18h e domingo fica fechado, conforme acordo assinado pelo Sindilojas e Sintclobe. Neste sábado, o Boulevard Shopping abre ao público das 8h às 18h. No domingo, lojas, praça de alimentação e restaurantes ficam fechados. O Bosque Rodrigues Alvez abre

neste sábado das 8h às 14h; no domingo, estará fechado.

O Castanheira Shopping abre neste sábado a praça de alimentação, parque de diversões e cinemas no horário das 9h às 19h; lojas, das 9h às 18h. Domingo, 25, as lojas do Castanheira estarão fechadas; praça de alimentação e Amazon Fantasy funcionarão entre 18h e 22h; cinema, das 15h às 22h. No Shopping Bosque Grão Pará, neste sábado, as lojas estarão abertas das 9h às 18h; cinema, de acordo com a programação; praça de alimentação, das 10h às 18h. No domingo, lojas e praça de alimentação ficarão fechadas; mas o cinema segue de acordo com a programação.

O Pátio Belém abre todas as lojas, neste sábado, das 8h às 19h; cinemas abrem de acordo com a programação. Domingo, praça de alimentação e lojas ficam fechadas; cinema funciona conforme programação. No Parque Shopping, domingo, lojas e praça de alimentação funcionam de 8 até 19 horas; cinema, de acordo com a programação. Amanhã, o shopping será fechado.