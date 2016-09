Conheça games que possuem ideias similares e com a mesma temática para entrar no clima

Supermax é uma série de horror da Rede Globo com 12 episódios focada no terror psicológico. Participantes de um reality show são confinados dentro de uma prisão de segurança máxima na selva amazônica e repentinamente perdem a comunicação com a produção do programa – restando apenas o contato entre si e entre os seres aterradores que podem surgir no local. Conheça games que possuem ideias similares e com a mesma temática para entrar no clima:

Resident Evil Revelations 2

Resident Evil: Revelations 2 tem ideia similar à da série, já que os protagonistas, incluindo a heroína Claire Redfield, ficam confinados dentro de uma espécie de "reality show doentio", quando Claire é raptada junto com a filha de Barry Burton, Moira, e é obrigada a sobreviver enquanto o Observador apenas as acompanha pelas câmeras.

Como em todo Resident Evil, em Revelations 2 temos a presença de diversos monstros aterrorizantes e muitos sustos a cada nova esquina. O título é um dos mais recentes da série e tem ainda Barry como personagem jogável. Ele se parece ainda mais com uma série pois é dividido em capítulos.

Silent Hill 4: The Room

Silent Hill 4: The Room não é um jogo muito bem recebido pelos fãs, justamente por não se passar na cidade de Silent Hill em si, mas sim dentro do quarto do protagonista, Henry Townsend. Henry é preso dentro de seu quarto e, confinado, precisa lidar com os horrores que misteriosamente surgem em sua frente.

É neste quarto que o protagonista ganha acesso a outros mundos, tão perturbadores quanto a Silent Hill original, e precisa sobreviver a eles também. A exploração é o forte e o quarto de Henry é tão assustador quanto os cenários da série.

Manhunt

Manhunt é um título da Rockstar, a mesma produtora de GTA, que mistura terror psicológico com extrema violência. O jogo chegou a ser proibído no Brasil por algum tempo, graças à sua violência em altas doses, mas logo foi liberado.

Na história, controlamos James Earl Cash, prisioneiro que estava no corredor da morte que é solto para participar de uma espécie de reality show mortal. Cash deve executar outros prisioneiros no confinamento e ser filmado por um misterioso diretor de cinema – que pretende fazer um filme de sua história e atos.

Outlast

O game Outlast não é um reality show, mas tem todo o clima de confinamento e criaturas "bizarras". Ele se passa inteiramente em uma espécie de sanatório, onde um jornalista chega para investigar os relatos que ocorreram no lugar.

A missão, porém, não é nada fácil. Após os primeiros sustos vemos que há muita coisa estranha no asilo e que será preciso ter nervos de aço para sobreviver às loucuras e criaturas ali presentes. De posse de sua câmera, o jornalista deve tentar filmar o que puder para comprovar sua história – algo que será bem difícil de conseguir.

Five Nights at Freddy’s

Five Nights at Freddy's é um jogo de terror bem inusitado, que se passa dentro de um restaurante à noite. No papel do segurança do local, o jogador toma sustos ao observar nas câmeras as criaturas animadas e inspiradas em ursinhos de pelúcia que assombram o turno noturno.

O clima de "reality show" está presente por meio do sistema de câmeras. É possível ficar observando os locais do restaurante através delas e ver o que as criaturas estão fazendo. A jogabilidade, apesar de básica, agradou o público e ganhou inúmeras sequências.

Until Dawn

Until Dawn se assemelha aos filmes adolescentes de terror dos anos 90, mas guarda semelhança com o seriado Supermax por meio das criaturas "bizarras" e assustadoras. Porém, há ainda a história em que um grupo de sobreviventes se vê confinado dentro de um espaço limitado para sobreviver.

O jogo exclusivo de PS4 coloca jovens dentro de uma casa nas montanhas, em plena época de nevasca, para discutirem seus relacionamentos e comemorar mais um ano juntos. Porém, nem tudo sai como planejado, quando criaturas místicas começam a aterrorizar o local. Os sustos são em alto nível.