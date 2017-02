Banda faz turnê pelo Brasil com o álbum 'Rogério'

Por: Redação ORM News com informações da assessoria

Em 16 de fevereiro, 2017 - 18h23 - Entretenimento

Em turnê pelo Brasil com quarto o álbum 'Rogério', a banda Supercombo vem à Belém pela primeira vez apresentando o som da nova geração do rock nacional. A apresentação é neste sábado (18), no Teatro Gasômetro, às 19h. O primeiro lote da meia-entrada custa R$40 e meetandgreet é R$80. A meia-entrada será confirmada no dia do evento, mediante doação de 1kg de ração de gato e/ou cachorro ou de comprovação de vínculo estudantil.

Precedido dos álbuns 'Festa?' (2007), 'Sal Grosso' (2011) e 'Amianto' (2014), Rogério foi lançado em 2016 e traz uma mistura de rock alternativo e nerd-rock já conhecido de outros trabalhos da banda, que alcançou as rádios com as canções 'Amianto' e 'Piloto Automático'. O disco é descrito como delicado, universal e tropicalista, roqueiro e brasileiro, elétrico e cheio de loops e efeitos.

A noite ganha mais ritmo paraense com as bandas Aeroplano e Turbo. A primeira, grava o terceiro álbum que vai susceder os bem conceituados 'Ditadura da Felicidade' e 'Voyage' e a segunda divulga o rece trabalho produzido e gravado na Suécia, 'Eu sou Espartacus'.

A produção é da NoName Produções. Compre aqui!