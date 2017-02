POP ROCK: Banda apresenta seu novo disco “Rogério” e sucessos da carreira no Teatro Gasômetro

Por: Da Redação

Em 18 de fevereiro, 2017 - 06h00 - Magazine

A banda de pop rock Supercombo se apresenta hoje, pela primeira vez em Belém. O grupo traz para a capital a turnê do novo disco “Rogério”, lançado em 2016. O show será no Teatro Estação Gasômetro, às 19 horas. A abertura fica por conta dos grupos paraenses Aeroplano e Turbo.

Conhecido como um dos nomes mais relevantes da atual cena do pop rock brasileiro, o grupo Supercombo afirma que vai marcar sua estreia na capital paraense com um show eletrizante. “Será um show incrível. Estamos muito ansiosos e o público também”, afirma Paulo Vaz, tecladista do grupo. “Estamos muito felizes de estar aí pela primeira vez e esperamos voltar muitas outras”, completa ele.