Por: Tecmundo

Em 06 de janeiro, 2017 - 14h09 - Tecnologia

Antes do sucesso estrondoso obtido pelo Nintendo DS, o carro-chefe da empresa no segmento de portáteis era o Game Boy. Embora haja poucos indícios de que a fabricante vá dar atenção à linha em um futuro próximo, companhias como a Retro-Bit se encarregaram de manter viva a sua memória e adaptar o aparelho aos padrões atuais da indústria.

O Super Retro Boy tem um visual que lembra bastante o modelo “tijolão” clássico. As diferenças ficam pelo fato de que ele é compatível com todos os cartuchos de GameBoy, GameBoy Color e GameBoy Advance já lançados e inclui uma bateria interna de 2.500 mAh —o que impede que você tenha que gastar centenas de reais em pilhas para conseguir jogar.

Outra diferença em relação ao modelo original fica por conta da inclusão de dois botões de faceadicionais. Segundo a fabricante, eles servem como substitutos ao L e ao R presentes no modelo Advance, o que deve exigir certa adaptação por parte dos jogadores na hora de experimentar títulos que dependem desses botões.

Além disso, o portátil apresenta um display TFT com resolução HD que possui resistência à ação da água e um sistema de iluminação próprio. Com lançamento previsto para agosto deste ano nos Estados Unidos, o produto deve chegar às lojas com o preço indicado de US$ 80, ou R$ 255.