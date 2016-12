Festa da virada terá também MC Dourado e Os Reis do Brega

Em 31 de dezembro, 2016 - 01h30 - Show

O show Réveillon da Paz, que vai contar com a apresentação do Super Pop Live, MC Dourado e Os Reis do Brega, será neste sábado, 31 de dezembro, no Cidade Folia. A festa, que se inicia às 22 horas, promete animar a virada do ano dos paraenses. Até 00h30, a pista é liberada.

Leia a matéria completa no Amazônia, já nas bancas.