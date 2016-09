App chega no fim do ano para smartphones

Por: Omelete.com

Em 10 de setembro, 2016 - 14h31 - Entretenimento

Parece que assim como Miitomo, Super Mario Run será localizado para o Brasil. Na página do jogo - um endless runner anunciado nesta semana - na App Store da Apple, a Nintendo listou português como um dos idiomas disponíveis no título.

A Nintendo não especifica se é português de Portugal ou do Brasil, mas considerando o fato de que a página toda está escrita em português brasileiro, e seu primeiro jogo mobile, Miitomo, já foi localizado para o país, é seguro dizer que Super Mario Run será disponibilizado no idioma nacional.

Em Super Mario Run, Mario corre automaticamente para a direita, e o jogador poderá pular com toques na tela. O título envolverá multiplayer em rede capaz de colocar jogares de todo o mundo um contra o outro, e terá uma parte gratuita e uma parte paga - um valor ainda não foi divulgado.

Super Mario Run é um dos cinco títulos planejados pela Nintendo para smartphones com lançamento até o ano que vem, em parceria com a DeNA. Takashi Tezuka, um dos principais designers da franquia, está envolvido com o desenvolvimento do game, enquanto Miyamoto é o produtor.

O título será lançado para iOS em dezembro, e chegará em 2017 ao Android.