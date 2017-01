Jogo já teria faturado US$ 30 milhões

Por: Omelete

Em 03 de janeiro, 2017 - 20h07 - Tecnologia

De acordo com uma nova pesquisa, Super Mario Run, jogo mobile da Nintendo lançado em dezembro de 2016, já foi baixado por 90 milhões de pessoas. O título fez tudo isso tendo saído apenas no iOS, já que sua versão para Android ainda não foi lançada.

O relato vem do Wall Street Journal, que cita dados da firma de pesquisa de games Newzoo, que por sua vez aponta que o jogo faturou US$ 30 milhões desde o lançamento. Em outras palavras, aproximadamente 3 milhões de pessoas decidiram pagar os US$ 10 necessários para desbloquear o jogo completo, já que Super Mario Run não tem microtransações.

De acordo com números divulgados pela Nintendo, jogo teve 40 milhões de downloads em seus primeiros quatro dias, então os 90 milhões não parecem um feito impossível.

Com a marca, o jogo quebrou o recorde de aplicativo mais baixado na App Store durante seus primeiros quatro dias. Entretanto, a empresa não quis especificar quantas pessoas pagaram pelo game completo. É possível jogar as três primeiras fases gratuitamente, mas para desbloquear o resto é preciso desembolsar US$ 10.